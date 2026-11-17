俄罗斯独裁者的发言人德米特里·佩斯科夫首次就11月17日发生的克里米亚大桥袭击事件的后果发表了评论。据他称，计划修复该大桥。

“克里米亚大桥将得到修复，并会比以前更加完善，”佩斯科夫表示。

不过，这位克里姆林宫发言人并未透露有关桥梁修复时间表及受损程度的任何细节。关于修复工作可能需要多长时间，他也未作说明。

俄罗斯媒体报道了这一消息。

由于11月17日夜间克里米亚大桥结构坍塌，约6000吨俄罗斯产钢材沉入刻赤-叶尼卡尔运河河底。 据报道称，这导致黑海与亚速海之间的航运实际上已被阻断：在人工航道之外，海峡水深不足，大型船舶无法通行。

11月17日凌晨，克里米亚大桥再次遭到袭击。被占领的克里米亚大区长谢尔盖·阿克肖诺夫通报了此次袭击，并指出大桥上的交通已暂时中断。

11月17日凌晨，克里米亚大桥再次遭到袭击。OSINT资源报道称，该桥的汽车通行拱桥可能已坠入水中，而俄罗斯任命的克里米亚占领当局则宣布暂停大桥的交通通行。

无人机系统部队指挥官罗伯特·布罗夫迪（代号马贾罗）公布了11月17日用于打击刻赤大桥的无人机图像。他还披露了参与此次联合行动的部队。

在无人机袭击克里米亚大桥后不久，俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京会见了交通部长德米特里·亚德罗夫，但并未询问袭击造成的后果。 相反，在克里姆林宫的会晤中，双方讨论了交通行业的发展以及铁路运输的改善，尽管由于此次袭击，列车曾延误数小时。

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