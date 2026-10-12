9月，位于老挝班根军用机场的中老联合保障与培训中心以及中老友谊航空学院开始运营。该机场距离老挝首都万象约50公里，Defense News报道称。

飞行员培训

中国国防部表示，两国将共同维护和使用该中心。该部门称，其目标是帮助老挝加强空军飞行员培训。

班根机场近期完成升级，拥有一条长2,000米的跑道。中国国防部门表示，中国参与该项目并非针对第三方，而是旨在促进与老挝开展务实军事合作。

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对地区意义的评估

接受该媒体采访的专家认为，中国在老挝军用机场的存在可能扩大中国人民解放军在东南亚的能力。吉隆坡智库太平洋研究中心首席顾问吴艾顺指出，中国在寻求大国地位的同时，正逐步且低调地建设军事基地，其中包括用于训练或其他表面上无害的目的。

媒体平台“中国全球南方项目”的一项研究称，班根将为中国提供长期存在，促进采购中国装备，并支持中国人民解放军的空中行动。东西方中心高级研究员丹尼·罗伊推测，该设施未来可能成为中国飞机的前沿部署基地，并可扩建以容纳数量更多、体型更大的航空器。

越南富布赖特大学政治学者阮青忠表示，在柬埔寨云壤基地建立海军存在后，中国可能会加强其在东南亚大陆腹地的军事存在。武装冲突地点与事件数据项目分析师杭宇·李认为，班根和云壤共同可能构成中国在该地区更广泛的安全网络。

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