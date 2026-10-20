拉脱维亚殡葬业公司被罚4.7万欧元——LSM English

拉脱维亚竞争委员会认定，九家殡葬业公司在殡葬服务及使用专用车辆运送逝者的政府采购中存在被禁止的协议。监管机构共处以47,124.66欧元罚款，LSM English报道。

监管机构的结论

竞争委员会于10月1日就此案作出决定。该决定涉及SIA ABSocial、SIA Rīgas memoriālais centrs、SIA FLAMMAX、SIA KREMATORIJU APVIENĪBA、SIA RR Company、SIA Terrawood、SIA Sanitārais Transports、SIA Fungi International和SIA Nacionālais Apbedīšanas Dienests。最后一家公司于2024年停止存在，因此未继续对其进行程序。

据该机构称，相关参与者协调了其参与或不参与至少13项采购。他们交换了商业敏感信息，包括报价价格数据，提交陪标，并无正当理由撤回这些报价。在一些情况下，以竞争对手名义提交的报价由其他参与者准备并递交。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

价值约200万欧元的采购

此案涉及里加东部临床大学医院、国家社会照护中心、里加市政府和国家警察在2020年至2025年间进行的招标。这些合同的预计总价值，包括后来被暂停或终止的采购，约为200万欧元。

罚款按各公司上一财年净营业额的2%至4.5%确定，并考虑了每家公司在违法行为中的作用。监管机构还报告称，不同公司的报价曾从同一台电脑和同一IP地址提交，招标报价中也出现了其他参与者的文件。

根据竞争委员会的结论，SIA KREMATORIJU APVIENĪBA和SIA Nacionālais Apbedīšanas Dienests的一名代表向其他参与者通报了计划中和已公布的采购，发起对其参与情况的讨论，并协调后续行动。该机构主席Ieva Šmite表示，此前也曾记录到殡葬服务领域的竞争问题，而该行业统一的监管规范至今尚未出台。

关注我们在