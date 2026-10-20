拉脱维亚国防部表示，北约本周在拉脱维亚启动了一系列新防御技术实验和测试。据LSM English报道，相关活动在里加附近的阿达日军事基地以及新建的塞利亚军事训练场举行。

三个测试方向

并行测试涵盖三个方向：Digital Backbone Experiment 2026计划框架下的新一代通信解决方案、Layered Counter UAS Initiative框架下反无人机能力的发展，以及Next Generation Targeting的纵深打击技术。

DiBaX 2026的目标是与各种防御技术共同测试数字基础设施，以确保它们在北约行动期间能够有效且协调地运行。今年，该计划得以扩大，重点是整合传感器和应对威胁的手段，包括用于探测和识别威胁的手段。

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来自20多个国家的公司参与

该计划包括实地测试、网络基础设施测试，以及使用传感器、通信系统、无人系统、决策支持工具和防御无人飞行器手段的综合场景。

来自20多个国家的近100家国防工业公司以及盟国武装部队代表参与了这些实验。DiBaX已连续第五年在拉脱维亚举行。该实验由北约转型司令部牵头，与拉脱维亚国防部、国民武装部队和LMT Defence合作开展。DiBaX 2026预计将于10月底以NATO FUSE活动结束，届时计划在军方人员和国防工业代表参与下，对新技术解决方案进行实际测试和完善。

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