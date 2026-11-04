11月4日，英国最大的《哈利·波特》官方专卖店在伦敦开业，现场伴随着一场抗议活动。抗议者们对作家乔安·罗琳关于跨性别者权利的观点表示反对。

抗议期间，示威者呼吁该系列作品的粉丝停止支持该品牌。

约16名活动人士聚集在牛津街的新店门前，高举着“保护跨性别者的生命”和“停止资助抹杀跨性别身份的行为”等标语牌。

抗议者高呼支持跨性别者权利的口号，并向等待店铺开业的顾客呼吁。与此同时，大多数《哈利·波特》粉丝并未对此次抗议活动作出反应，仍继续排队等候。

抗议活动的组织者之一、跨性别活动家韦斯特解释说，此次行动的目的是引起人们对罗琳公开言论影响的关注。

“考虑到乔安·罗琳对跨性别者权利的影响，如果跨性别者不来这里发声，那将令人遗憾，”他说。

这位活动家还表示，该系列作品的人气正在逐渐下滑。

“当《哈利·波特》处于人气巅峰时，连靠近这家店都难如登天。但该系列正在失去人气——而且有充分的理由，”韦斯特表示。

新店位于牛津街的The Ribbon购物中心内。该店占据两层楼，总面积约为1950平方米。

店铺代表表示，他们尊重人们和平表达个人观点的权利。

针对这位作家的抗议活动与其关于性别认同的言论有关。罗琳曾多次反对跨性别权利运动中的某些诉求，并强调基于生物性别对女性权利提供法律保护的重要性。 她此前持有的这一立场曾导致与《哈利·波特》相关的项目遭到抵制。

此外，伦敦牛津街定于11月9日点亮以《哈利·波特》为主题设计的圣诞灯饰。 这将成为HBO根据罗琳小说改编的新剧宣传活动的一部分。

已有超过1.1万人签署了“Good Law Project”组织的请愿书，要求取消此次节日装饰。请愿书发起人认为，此类合作将为这位作家带来经济利益，并可能让伦敦的跨性别居民感到被排斥。

来源：《Variety》。

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