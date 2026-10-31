伦敦警方在一场支持Palestine Action的示威活动中拘留了48人。该组织在英国被列为恐怖组织并遭禁止。据天空新闻报道，如阿纳多卢通讯社所述，该活动于周六在九榆树区美国大使馆附近举行。

美国大使馆附近的拘留行动

超过100名抗议者聚集在大使馆附近。伦敦警察厅表示，大多数被拘留者是因表达对被禁止组织的支持而被拘留。

组织这些活动的Defend Our Juries表示，参与者计划举起写有反对种族灭绝和支持Palestine Action声明的标语牌。警方此前曾警告，表达对该组织的支持，包括展示标语牌，可能导致被拘留。

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对禁令的挑战

另一场支持Palestine Action的示威活动在爱丁堡荷里路德附近的美国领事馆旁举行。在该组织于2025年6月被禁止后，表达对Palestine Action的支持根据《恐怖主义法》构成违法行为。

这些活动在最高上诉法院审理该组织禁令之前举行，该审理定于11月4日进行。今年2月，高等法院称该禁令不成比例，但上诉法院于6月认定其合法。内政部一名发言人表示，上诉法院认定Palestine Action参与了恐怖主义行为、美化参与此类行为的人士以及宣扬暴力。该发言人称，该禁令不限制支持巴勒斯坦事业的合法抗议活动。

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