墨西哥前电视主持人伊内斯·戈麦斯·蒙特被美国移民和海关执法局（ICE）在佛罗里达州迈阿密拘留。据媒体报道，原因是她持美国签证在美国逗留超过获准期限。目前，戈麦斯·蒙特被关押在庞帕诺比奇的布劳沃德过渡中心移民拘留设施。

据Mexico News Daily报道，墨西哥联邦检察院于10月30日确认了此次拘留。该机构表示，墨西哥目前对戈麦斯·蒙特发出了逮捕令，涉及她涉嫌参与税务欺诈。

在墨西哥的案件

在墨西哥，这名电视主持人还因涉嫌洗钱和有组织犯罪案件而被通缉。消息人士称，这些指控与利用空壳公司的计划有关；调查人员认为，该计划旨在逃税、侵吞公共资金以及洗白非法所得资金。

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墨西哥调查人员认为，戈麦斯·蒙特的丈夫、律师维克托·曼努埃尔·阿尔瓦雷斯·普加是该计划可能的负责人。Reforma报道称，这对夫妇据称通过一项从监狱建设合同中转移资金的计划获得了1700万比索，约合91.5万美元。他们还被指控涉嫌参与侵吞墨西哥内政部价值29.5亿比索合同中的资金。

引渡与移民案件

自2021年以来，戈麦斯·蒙特和阿尔瓦雷斯·普加在墨西哥一直面临逮捕令。墨西哥联邦检察院正寻求将二人从美国引渡回国，这对夫妇多年来一直居住在佛罗里达州。ICE于2025年9月因涉嫌违反移民规定拘留阿尔瓦雷斯·普加，但随后在等待进一步审理期间将其释放。他将于本月在美国移民法官面前出庭。

周六，戈麦斯·蒙特的律师提交了人身保护令申请，要求将她从移民拘留中释放，并请求不要将她转移至另一处拘留中心。联邦法官杰弗里·昆茨要求ICE在周三前说明继续拘留戈麦斯·蒙特的必要性，但拒绝阻止可能的转移。

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