墨西哥奇瓦瓦州前检察长塞萨尔·豪雷吉因叛国罪指控被联邦羁押。该案与有关美国中央情报局人员涉嫌在未获墨西哥政府知情或许可的情况下，参与突袭奇瓦瓦州一处制毒实验室的说法有关。

据Mexico News Daily报道，墨西哥联邦检察机关特工于周日晚间在豪雷吉出席州法院听证后，在奇瓦瓦市将其拘留。在州一级，他被指控非法行使公权力和公职人员共谋。

联邦诉讼程序

周六，豪雷吉因州级指控和一项联邦指控被拘留。周日，一名法官决定不因州级指控在审判前继续羁押他，但当天晚上，联邦特工在叛国案中再次拘留了这名前官员。周一，他被空运至托卢卡，随后被转移到阿尔蒂普拉诺联邦监狱。

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联邦检察官埃内斯蒂娜·戈多伊表示，调查显示，豪雷吉可能涉嫌允许外国人在未经许可的情况下在墨西哥领土上开展活动，并执行专属于联邦力量的职能。她说，他还据称向联邦机构隐瞒了信息。若被判叛国罪成立，豪雷吉可能面临5年至40年监禁。

塞拉塔拉乌马拉山区的突袭行动

这些指控与奇瓦瓦州调查机构4月在塞拉塔拉乌马拉山区莫雷洛斯市镇对一处制毒实验室实施的突袭有关。据该媒体报道，4名中情局人员据称参与了此次突袭。行动后，两名中情局特工和两名州警察在一场车祸中死亡，其中包括调查机构负责人。

墨西哥总统克劳迪娅·辛鲍姆称这次行动极不负责任。她表示，州政府无权捣毁制毒实验室，且不允许有外国机构参与的地面行动。辛鲍姆还强调，州官员没有将此次行动告知联邦当局。她表示，目前联邦检察机关没有证据表明奇瓦瓦州州长马鲁·坎波斯与据称批准中情局代表参与行动有关。

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