墨西哥联邦部队在哈利斯科州萨波潘拘捕了路易斯·曼努埃尔·“N”，此人绰号“工程师”。墨西哥当局怀疑他设计并建造了供哈利斯科新一代贩毒集团（CJNG）向美国运送毒品的隧道。The Rio Times报道。

在哈利斯科州的拘捕

墨西哥联邦安全内阁表示，此次行动是在军方开展情报工作后，由陆军和国民警卫队实施的。当局称，拘捕期间缴获了武器、毒品和一辆汽车。被拘捕者已被移交至瓜达拉哈拉的检察机关，其诉讼地位将由该机关确定。

墨西哥安全机构表示，“工程师”主要在蒂华纳地区活动，并据称直接听命于胡安·卡洛斯·巴伦西亚·冈萨雷斯，后者绰号“03”或“光头”。他被称为CJNG现任领导人。

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美国的指控

墨西哥安全内阁称，该男子还在加利福尼亚州圣迭戈被指控涉嫌共谋非法贩运毒品。尚未宣布将被拘捕者移交给美方。

该媒体援引墨西哥当局的消息称，自2006年以来，在加利福尼亚州边境沿线发现了约20条隧道，其中大多数位于奥泰工业区。在美国，CJNG被列入外国恐怖组织名单。美国国务院悬赏最高2500万美元，以征集能促成巴伦西亚·冈萨雷斯被逮捕或定罪的信息。

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