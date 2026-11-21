墨西哥逮捕了绰号为“埃尔·查波·伊西德罗”的福斯托·伊西德罗·梅苏·弗洛雷斯。 他领导着前锡那罗亚贩毒集团的一个派系，并曾被列入美国联邦调查局（FBI）十大通缉犯名单。

据该媒体接近墨西哥安全事务内阁的消息人士透露，此次抓捕行动于11月20日（星期五）在锡那罗亚州北部的瓜萨韦市展开。行动由军方主导。

抓捕行动期间，联邦安全部队与该犯罪团伙的疑似成员之间发生了冲突和交火。该地区还记录到了道路封锁、火灾以及军用直升机飞行等情况。

锡那罗亚州瓜萨韦市暴力之夜 针对联邦部队的袭击引发了该地区的大规模安全部署。 据报道发生了追捕和枪击事件，当地居民经历了数小时的不安。https://t.co/kPhF7ol5DR — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) 2026年11月21日

福斯托·伊西德罗·梅萨·弗洛雷斯曾是墨西哥当局和美国联邦调查局（FBI）重点通缉的对象之一。他被列入了联邦调查局十大通缉犯名单。 据悉，美国曾悬赏500万美元征集有助于逮捕该毒枭的线索。

梅萨·弗洛雷斯在瓜萨韦、洛斯·莫奇西以及包括巴迪拉瓜托在内的几个山区城镇设有据点。他被视为锡那罗亚州的主要毒品出口商之一。

棒球场内一触即发的紧张时刻！ 在阿尔戈多内罗斯队比赛期间，该地区爆发暴力事件，相关视频正在网络上流传。 画面中可见现场观众的担忧神情。 https://t.co/se1E5WzS8g https://t.co/WdeidPdCoE — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) 2026年11月21日

近年来，在古斯曼家族与赞巴迪家族这两个卡特尔主要派系之间的对抗背景下，这位毒枭的影响力日益增强。 这两大势力的代表——毒枭华金·“埃尔·查波”·古斯曼和伊斯梅尔·“埃尔·马约”·赞巴迪的儿子们——已相互交战近两年。

当这些派系忙于相互厮杀时，梅萨·弗洛雷斯却在该地区的犯罪活动中不断扩大自己的影响力。 今年年初，接近墨西哥安全事务内阁的消息人士向《国家报》透露，他的毒品出口量超过了其他犯罪集团。

墨西哥历史上最大规模的芬太尼查获案之一，印证了其犯罪活动的规模。2024年底，墨西哥海军在瓜萨韦查获了超过一吨的该类毒品。

这名毒枭被捕的消息在锡那罗亚州的多个地区引发了恐慌。社交媒体上流传着卡车起火以及军用直升机在城市上空盘旋的视频。

由于枪声不断，一场棒球比赛被迫中断。观众纷纷离开看台，躲进体育场的过道里。另一段视频中，一名当地记者在交火期间夹在两辆汽车之间，讲述了城市中的混乱局面。

锡那罗亚州公共安全部通报称，瓜萨韦市发生了针对联邦工作人员的袭击事件。该部门呼吁居民留在安全地点，并因道路被封锁而避免使用多条高速公路。

具体而言，警告涉及从州首府库利亚卡纳向北延伸的“拉科斯特”公路，以及洛斯莫奇斯市周边地区。 “利布雷”高速公路也实施了交通管制，该路段双向均出现封路情况。

锡那罗亚州临时州长格拉西埃拉·多明格斯证实，联邦部队正在该州中北部地区开展行动。

她呼吁居民寻找安全场所，并承诺将向公众通报事态的进一步发展。

《国家报》（El País）报道了这一消息。

需要指出的是，法国在11月9日至10日于巴黎举行的七国集团（G7）外长会议期间，正式启动了旨在打击经由海港进行的毒品走私路线的国际网络。 这项得到七国集团（G7）各国支持的倡议涵盖14个港口，旨在加强海关、港口和执法机构之间的情报交流与协调。

在波兰的格丁尼亚和鲁米，警方捣毁了两处非法安非他命制毒实验室。 行动中查获了液态安非他命、实验室设备及化学品，其在黑市上的总估价超过160万兹罗提。两名男子已被拘留，法院已对其采取临时羁押的预防措施。

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