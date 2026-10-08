缅甸超过3700万居民——占人口的68%——生活在多维贫困中或面临陷入贫困的风险。联合国开发计划署的一份新报告指出，联合国新闻报道。

《剥夺的层次：缅甸的多维贫困》研究不仅评估民众收入，还评估人们获得医疗服务、住房、清洁用水、卫生设施及其他基本服务的机会。医疗保健和生活条件方面的匮乏占多维贫困的80%以上，尤其是在受冲突影响的地区。

家庭资源耗竭

联合国开发计划署指出，家庭正逐渐失去此前帮助其渡过冲击的资源：储蓄、稳定的收入来源、获得服务的机会以及社会支持网络。该国正经历宏观经济不稳定、反复发生的自然灾害，以及2025年3月毁灭性地震带来的后果。

联合国开发计划署亚洲及太平洋区域主任卡尼·维格纳拉贾表示，贫困的规模正在损害该国的人类发展。她说，自军方于2021年2月夺取政权以来持续的战争，正给全体人口带来损失。

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地区之间的不平等

缅甸西部若开邦的情况最为严峻：超过三分之二的居民处于多维贫困状态，近三分之一处于严重贫困状态。与此同时，由于通过电话收集信息存在限制，部分无国籍和流离失所群体的数据，特别是罗兴亚族群的数据，可能被低估。

该报告还驳斥了贫困主要发生在农村地区的看法。尽管仰光地区的贫困水平低于许多受冲突影响的邦，但由于城市和郊区家庭的脆弱性，该地区生活在多维贫困中的人数仍属最多之列。

气候风险与青年外流

缅甸约五分之一的家庭面临气候风险，包括洪水、气旋、干旱和山体滑坡。截至8月底，约60万人受到洪水影响。燃油价格上涨、通货膨胀和食品价格上涨也令局势更加复杂。

自2021年以来，至少100万年轻人可能已离开缅甸。联合国开发计划署称，这是该国近代史上最大的人力资本损失之一，发生在人口老龄化的背景下。近一半依靠临时劳动的家庭生活在多维贫困中。

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