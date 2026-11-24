波兰国防部表示，俄罗斯可能故意将一架无人机送入该国领土
波兰国防部认为，俄罗斯无人机飞越乌波边境并非偶然。波兰国防部推测，该无人机是被有目的地派往波兰领土的。
波兰国防部副部长帕维尔·扎列夫斯基对此发表了声明。
当晚，一架俄罗斯无人机侵犯了波兰领空。据国防部副部长称，该无人机在波兰上空停留的时间非常短暂。
“我们从一开始就对其进行了监控。我与武装部队作战指挥部进行了沟通，武装部队未作出击落决定，因为他们不愿冒造成平民伤亡和财产损失的风险，”帕维尔·扎列夫斯基承认道。
“很难想象这是偶然事件。我们推测这是蓄意行为，”他补充道。
扎列夫斯基保证，如果该无人机构成任何威胁，“当然会被击落”。
这位国防部副部长强调，该无人机一直处于监控之下，其飞行轨迹也受到严格控制。
“我们将这些无人机视为攻击型无人机。此类无人机配备了摄像头，可通过地形分析进行操控，但它们毕竟是攻击型无人机，具备这样的能力，”扎列夫斯基解释道。
“任何飞入波兰领空的飞行器，我们都会视为威胁，”他在RMF 24电台的直播中强调道。
此前，北约已出动雷达侦察机加强了对波兰领空的巡逻。
北约各国正在商讨如何应对俄罗斯导弹或无人机可能“飞入”北约成员国领土的情况。俄罗斯再次侵犯波兰领空一事，在柏林举行的北约议会大会以及布鲁塞尔召开的北约北大西洋理事会紧急会议上同时进行了讨论。
在波兰境内又发现了更多俄罗斯导弹。