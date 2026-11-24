波兰国防部副部长帕维尔·扎列夫斯基对此发表了声明。

当晚，一架俄罗斯无人机侵犯了波兰领空。据国防部副部长称，该无人机在波兰上空停留的时间非常短暂。

“我们从一开始就对其进行了监控。我与武装部队作战指挥部进行了沟通，武装部队未作出击落决定，因为他们不愿冒造成平民伤亡和财产损失的风险，”帕维尔·扎列夫斯基承认道。

“很难想象这是偶然事件。我们推测这是蓄意行为，”他补充道。

扎列夫斯基保证，如果该无人机构成任何威胁，“当然会被击落”。

这位国防部副部长强调，该无人机一直处于监控之下，其飞行轨迹也受到严格控制。

“我们将这些无人机视为攻击型无人机。此类无人机配备了摄像头，可通过地形分析进行操控，但它们毕竟是攻击型无人机，具备这样的能力，”扎列夫斯基解释道。

“任何飞入波兰领空的飞行器，我们都会视为威胁，”他在RMF 24电台的直播中强调道。