密苏里州否决堕胎限制和新选区方案——France 24

美国选民在中期选举期间就30多个州的145项倡议作出决定。在密苏里州，他们否决了一项拟议的州宪法修正案，该修正案将对堕胎施加新的限制；他们也未支持新的美国众议院选区划分方案。

据France 24报道，在密苏里州被否决的修正案原本将只允许在医疗紧急情况或胎儿发育异常时终止妊娠，以及在强奸或乱伦案件中于怀孕第12周之前终止妊娠。该修正案还规定禁止对未成年跨性别者实施某些医疗程序。两年前，该州选民通过一项保护生殖权利的修正案，推翻了现行的堕胎禁令。

保护生殖权利

在弗吉尼亚州，选民批准了一项将生殖自由这一基本权利写入宪法的修正案。该修正案保障在怀孕前两个孕期内进行堕胎的可能性，并规定享有避孕和生育帮助的权利。

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在内华达州，选民支持一项有关胎儿具备存活能力之前享有基本堕胎权的修正案，胎儿存活能力通常在怀孕第21周后确定。该倡议已在2024年获得选民的初步批准，但要被写入州宪法，仍需再次投票。与此同时，爱达荷州未支持一项旨在将堕胎权写入州法律的倡议。

选区与选民要求

在密苏里州，共和党立法者去年批准了新的美国众议院选区边界，旨在让共和党在堪萨斯城地区赢得一个额外席位。改革反对者收集签名，要求将选区地图付诸公投。新方案曾用于8月的初选，但法院裁定，此后只有在获得选民批准的情况下才能使用。在投票中，该倡议被否决。

在马里兰州，选民批准了一项宪法修正案，这可能为在2028年选举前调整选区边界铺平道路。在加利福尼亚州和科罗拉多州，有关新的选民身份识别要求的倡议未获支持。相反，俄亥俄州、北卡罗来纳州和内华达州批准了类似修正案。

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