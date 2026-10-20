在巴勒斯坦加沙市，靠近阿什-希法医疗综合体的一处住宅公寓遭以色列袭击，巴勒斯坦人阿克拉姆·亚辛及其妻子迪娜·亚辛死亡。另有数人受伤，阿纳多卢通讯社报道称，消息援引医疗消息人士。

飞地中部地区遭炮击

此外，以色列炮兵炮击了加沙地带中部布赖杰难民营以东的地区。截至发稿时，尚未收到有关此次炮击造成死伤的信息。

据该通讯社报道，周一，加沙地带不同地区发生的多起以色列袭击造成一名巴勒斯坦人死亡，另有三人受伤。一架以色列无人机袭击了加沙市西部谢赫·拉德万地区的一群平民：一名男子死亡，两人受伤。

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伤亡数据

以色列军队向汗尤尼斯西南部流离失所者帐篷方向开火后，另有一人受伤。这些袭击发生在停火协议的背景下；据阿纳多卢通讯社称，该协议自2025年10月起生效。

该通讯社援引加沙卫生部消息称，以色列违反停火协议已造成1522名巴勒斯坦人死亡，另有5421人受伤。据阿纳多卢通讯社统计，自2023年10月以来，加沙地带已有超过7.4万名巴勒斯坦人死亡，超过17.5万人受伤；约90%的民用基础设施也遭到破坏。

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