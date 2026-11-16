俄罗斯首都已开始向应征入伍者提供一种选择：签署为期一年的合同，在无人机部队服役，以此替代常规的义务兵役。

据莫斯科征兵委员会主席马克西姆·洛克特耶夫称，此类合同将被视为完成服兵役义务，且征兵部门甚至在集结点就试图吸引新兵的兴趣，让他们尝试操控无人机。 在招募无人机操作员、工程师和技术人员时，优先考虑具有IT、电子、无线电技术和航空模型制作经验的候选人。

俄罗斯国防部于2025年11月宣布组建无人机部队，并将重点放在年轻人身上。 全俄数百所教育机构参与了招募工作，其中包括顶尖大学——据Faridaily消息来源称，校方已接到指示，要求至少招募2%的学生入伍。 各大学向年轻人承诺提供现金补贴、免费教育以及仅限一年的服役期限，并保证他们将远离前线。

然而，现实与承诺大相径庭：弗拉基米尔·普京的法令规定，在动员期间合同将自动延长，而人权活动人士指出，这些军人存在被调往对乌克兰战争中的突击部队的风险。

特别是，BBC此前曾报道，三名俄罗斯学生在签署无人机操作员合同数月后丧生，其中一人——18岁的弗拉基斯拉夫·戈尔布诺夫——最初就被派往突击连。 总体而言，俄罗斯国防部计划到2026年底为“志愿兵役制”招募约8万人，尽管上半年仅招募了8000人。

需要指出的是，俄罗斯正通过向各地区拨款的方式提高合同兵的薪酬。

俄罗斯联邦半数新入伍的合同兵无法负重全套装备。

俄罗斯雇主不愿在战争结束后雇佣合同兵。

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