在第十二届莫斯科“宗教与和平”国际论坛上，有消息称，极右翼“埃斯帕尼奥拉”旅一名阵亡士兵的照片上似乎沾染了细小的液滴。

据他介绍，这张照片拍摄的是代号为“哥萨克”的战士，曾被悬挂在该部队位于莫斯科的办公室里。

科斯滕科决定在论坛开幕式上的发言尾声分享这一故事。他声称，这名阵亡士兵的照片上似乎布满了细小的液滴，并将其称为“流油现象”。

“我昨天收到了一张照片，上面是我们的战士，他的代号是‘卡扎克’。他来自‘埃斯帕尼奥拉’营。他为了将一架无人机引离战友而牺牲，做了一件英雄壮举。 战争中此类事迹如今屡见不鲜。他牺牲了，留下妻子和孩子。但重要的是——这张照片被悬挂在该营位于莫斯科的办公室里。这张照片——它开始流淌圣油，表面布满了细小的圣油滴，”科斯滕科表示。

据他所述，这一事件是“上帝此刻就在我们这个世界中的明证”。

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不过，目前尚未有公开证据证实照片中水滴的来源以及该现象的具体情况。

此前，鲍里斯·科斯滕科曾担任俄罗斯“斯帕斯”电视台总经理。目前，他是俄罗斯与白俄罗斯联盟国家国务秘书谢尔盖·格拉济耶夫的顾问。

“埃斯帕尼奥拉”是一支在俄罗斯对乌克兰发动全面入侵后组建的旅，其成员包括极右翼足球球迷团体的代表。

据报道，该部队的战士曾参与“亚速钢铁厂”和马里乌波尔的强攻、乌格列达尔的战斗以及克利希耶夫卡的防御战，还参加了阿夫迪耶夫卡和恰西夫亚尔的战斗。

去年12月，该部队指挥官谢尔盖·奥尔洛夫的追悼会在莫斯科救世主大教堂举行。

曾在“埃斯帕尼奥拉”旅服役的军人瓦迪姆·卡扎克于2024年9月在恰索夫亚尔附近阵亡。

莫斯科“宗教与和平”国际论坛自2013年起举办。 该论坛由“基督教世界”传统价值观保护联盟主办，并得到俄罗斯总统内政事务管理局、俄罗斯联邦科学和高等教育部以及莫斯科市政府的支持。

“斯帕斯”电视台前总经理鲍里斯·科斯滕科在活动开幕式上介绍了这一情况。

需要指出的是，此前，俄罗斯第88独立破坏侦察旅“埃斯帕尼奥拉”的指挥官斯坦尼斯拉夫·奥尔洛夫已去世，他因参与针对乌克兰的作战行动以及声称乌克兰平民是“合法目标”而闻名。

12月4日，在被吞并的塞瓦斯托波尔，代号为“西班牙人”的斯坦尼斯拉夫·奥尔洛夫被杀害——他是“埃斯帕尼奥拉”旅的指挥官，该旅由极右翼足球球迷组成，旨在参与对乌克兰的战争。

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