2026年亚洲残疾人运动会在日本名古屋正式开幕，这是该赛事首次在日本举行。开幕式于周日在Paloma Mizuho体育场举行。预计将有来自45个国家和地区的约3000名运动员参加本届赛事。

日本代表团参赛

日本代表团约有280名运动员。日本天皇德仁宣布爱知—名古屋亚洲残疾人运动会开幕。作为本届运动会名誉主席的皇嗣秋篠宫以及皇嗣妃纪子也出席了仪式。

日本残疾人高山滑雪运动员村冈桃佳和其他参与者担任最后一棒火炬手。日本轮椅网球运动员小田凯人及其他运动员宣读了运动员誓词，《日本时报》报道。

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18个运动项目

在10月4日亚洲运动会结束后，残疾人运动会参赛者将在爱知县和邻近的静冈县参加18个运动项目的比赛。比赛将持续至周六。

日本队的目标是超过其最佳奖牌成绩——2018年雅加达运动会上获得的198枚奖牌。亚洲残疾人运动会是远东及南太平洋残疾人运动会FESPIC的继承赛事。首届FESPIC比赛于1975年在日本大分县举行，首届亚洲残疾人运动会于2010年举行。本届赛事是历史上第五届。

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