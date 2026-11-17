荷兰Peja Group公司撤回了针对乌克兰名誉领事卡雷尔·伯格·迪尔文的紧急诉讼。 此前，该公司曾指控他散布所谓诽谤性言论，称其与俄罗斯存在商业往来。

在该名誉领事公开披露该公司子公司在俄罗斯市场的活动情况，并呼吁其停止在当地运营后，该公司决定撤回诉讼。

迪尔文在接受乌克兰通讯社采访时强调：“与俄罗斯开展业务或在俄罗斯境内运营的公司，都在为普京的战争机器提供资金。这是绝对不可接受的。 我们将查明所有此类公司。它们休想逃脱，我们将追究其责任！乌克兰不会被欺骗——无论是在阿纳姆、阿姆斯特丹的法庭，还是它们试图藏身于任何其他地方。 我们将点名道姓，并追究其责任。我向捍卫者们致敬。这是我能为这些正在奋战的勇敢男女所做的最起码的事情。”

他还表示，该公司此前不敢进行公开庭审，而现在却以案件据称过于复杂、不适合简易程序为由，解释撤诉的原因。 与此同时，据他称，该公司的律师并未排除针对他发起新一轮全面诉讼的可能性。

“别被蒙蔽了：这是他们明目张胆的恐吓伎俩，”这位名誉领事表示。

据他称，提起诉讼的原因是他发布在社交媒体上的帖子。

“为什么阿纳姆会如此恐慌？ 9月，我在社交媒体上呼吁荷兰企业——不要参加在莫斯科举行的农业博览会。毕竟，在战争期间，不应该有任何商业活动，”这位名誉领事说道。

他列举了四项事实，据他称，这些事实证明该公司仍在俄罗斯市场开展业务，并与当地企业存在联系。

具体而言，迪尔文指出，该公司的俄罗斯子公司持有俄罗斯国有企业“俄罗斯天然气工业石油公司”（Gazprom Neft）的官方供应商证书。 此外，据他称，阿纳姆的管理层通过在中国的一家合资企业控制着生产，电动机正是从那里供应到俄罗斯的。

他透露，在撤回诉讼之前，该公司曾要求他删除相关帖子，发布澄清声明（该声明须在显眼位置保留六个月），并按每天1万欧元的标准支付未履行要求的罚金。 他将这些要求称为旨在压制公众批评的战略性诉讼的典型案例。

这位名誉领事还呼吁荷兰议会第二院议员确保严格遵守制裁政策，并停止向俄罗斯供应可能被其军工复合体利用的商品，特别是工业电动机。

据迪尔文称，荷兰公司Omec Motors持有俄罗斯公司Omec Motors RUS 60%的股份，后者从事电动机生产。

此外，他还呼吁位于阿纳姆的公司管理层承担起责任，关闭在俄罗斯的销售办事处，并停止通过在中国的合资企业供应产品。

迪尔文指出，据Omec Motors RUS的俄罗斯董事称，该公司是军工复合体生产无人机所必需的。他还透露，该公司已在土耳其开设了一家国际贸易公司，目前正在组建代表处以开展与伊朗的业务。 这些声明引起了迪尔文的严重关切，他呼吁Peja集团停止与俄罗斯的任何合作，并停止在俄罗斯境内的商业活动。

值得一提的是，为声援乌克兰驻荷兰名誉领事，众多乌克兰退伍军人——尤其是因战斗负伤而失去肢体的军人——专程赶赴阿姆斯特丹。

“我今天作为一名经历过战争的乌克兰军人来到法庭，我深知为乌克兰的自由而战付出了多大的代价。 Peja Group继续在俄罗斯开展业务，并为用于袭击乌克兰城市和平民的无人机供应零部件，这让我感到愤慨。我坚信，欧洲企业对其决策不仅承担经济责任，还承担道德责任。 不可能一边宣扬欧洲价值观，一边又通过与侵略国合作牟利——而该国的武器正在夺走乌克兰人的生命。 “今天我来到这里，是为了支持乌克兰，要求企业承担责任，并重申：在涉及战争和人命的问题上，不存在中立立场，”退伍军人奥列格·斯莫尔乔夫强调道。

来源：乌克兰通讯社

荷兰成立研究所以加速军事创新。

荷兰法院责令捷豹路虎销毁从比亚迪查获的文件。

荷兰向布恰捐赠了11.6万支郁金香。

关注我们在