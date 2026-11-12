一名16岁的乌克兰少女在荷兰被发现死亡，此前她去商店购物后失踪

11月11日星期三，在荷兰弗里斯兰省沃尔库姆市，发现了此前已被通缉的16岁乌克兰公民阿丽娜·阿列克谢耶娃的遗体。 这名少女被发现时已无生命迹象，遗体位于多尔特瓦尔街（Doltewâl）附近的一处水域，距离她最后一次被目击的地点不远。

为搜寻这名少女，警方动用了直升机和水下无人机，对弗里斯兰省境内进行了全面搜查。

这名乌克兰未成年少女于11月9日（周一）晚上失踪，当时她出门去商店后便未再返家。 她最后一次被目击是在21:00左右，地点位于沃尔库姆的多尔特瓦尔街，随后警方发布了寻人通告，详细描述了失踪者的外貌特征和衣着。

搜救行动持续了两天，动用了大量资源：警方出动警用直升机从空中搜查该区域，11月11日清晨，多家应急服务部门及一架专用水下无人机也加入了搜救行动。 周三中午，阿丽娜的遗体被从水中打捞上来。

目前，荷兰调查人员仍在继续查明这名乌克兰未成年女孩死亡的确切原因和具体情况。与此同时，警方官方声明称，初步检查未发现任何非自然死亡或刑事犯罪的迹象。

据Hart van Nederland报道。

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