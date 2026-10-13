尼日利亚已有超过12万辆汽车完成改装，以使用压缩天然气（CNG）为燃料，这是总统推动CNG和电动交通发展的倡议的一部分。信息与国家导向部长穆罕默德·伊德里斯表示，Premium Times Nigeria报道。

部长称，该国已有400多个获得认证的车辆改装中心和90多座天然气加气站投入运营，另有180座此类加气站正在建设中。伊德里斯还表示，该倡议正在为部署相关基础设施的社区创造就业岗位和商业机会。

对该计划的投资

伊德里斯称，该计划已吸引约25亿美元的私人投资。政府还已提供或承诺提供约2500亿奈拉用于实施该计划。

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尼日利亚当局在总统博拉·蒂努布于2023年5月取消汽油补贴后，开始推广CNG作为比汽油更便宜的替代选择。该媒体称，这一决定导致运输成本上升，并加剧了民众面临的经济压力。天然气替代方案首先面向商业运输业者推出。

转型的成本和问题

与此同时，由于初始成本较高，部分驾驶员仍无力将汽油发动机车辆改装为CNG车辆。根据车辆和发动机型号不同，该程序的费用可从75万奈拉至250万奈拉不等。

9月，Nairametrics报道称，驾驶员改用天然气后面临的问题包括加气基础设施数量不足、排队以及工作时间损失。伊德里斯承认，尽管宏观经济指标据称有所改善，许多家庭仍持续感受到生活成本带来的压力。

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