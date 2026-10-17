尼日利亚关闭被4000名矿工遗弃的非法金矿——Mongabay

在尼日利亚，一次军事行动促成了加沙卡-古姆蒂国家公园内非法基拉金矿的关闭。据Mongabay报道，超过4000名矿工离开了该地点。

自然保护组织Africa Nature Investors Foundation（ANI）执行董事通德·莫拉金约表示，在尼日利亚军方于2026年7月抵达之前，矿工已经离开了采矿地点。他说，行动期间没有开枪，推土机填埋了坑洞和矿井。ANI协助国家管理该公园。

国家公园面临的压力

加沙卡-古姆蒂国家公园建于1991年，位于靠近喀麦隆边境的阿达马瓦州和塔拉巴州，占地6731平方公里。这是尼日利亚最大的国家公园，栖息着濒临灭绝的尼日利亚-喀麦隆黑猩猩Pan troglodytes ellioti。公园内还生长着超过1000种植物，并有数百种鸟类和蝴蝶。

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尼日利亚国家公园管理局局长易卜拉欣·穆萨·戈尼称，非法采矿正成为对保护区日益严重的威胁。他证实，2025年有两名护林员在加沙卡-古姆蒂死亡，并表示同年另有一名护林员被刀刺伤。莫拉金约称，具有政治关系的资助者和武装团体可能参与了黄金交易，但Mongabay无法独立核实这些说法以及护林员死亡的情况。

对替代收入的需求

前矿工和基拉居民告诉Mongabay，采金不仅是矿工的收入来源，也是商贩、食品销售者和其他居民的收入来源。关闭后，一些人开始用摩托车载客，另一些人前往尼日利亚或邻国喀麦隆的新采矿点。

戈尼承认，矿工可能会返回公园。护林员监控基拉地区及相邻缓冲区，并从当地志愿者团体获得信息。ANI表示，其维持着180多名护林员，支持农业、畜牧业、小额信贷和教育，并正在基拉建设一所学校。同时，尚未提出一项让基拉居民转向替代收入来源的具体计划，其中包括明确的资金和时间表。

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