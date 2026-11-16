一名28岁的美国职业篮球运动员在尼日利亚拉各斯机场被拘留。其两件托运行李箱中发现了33.95公斤大麻，BBC News报道，并援引尼日利亚国家禁毒执法局（NDLEA）的消息。

NDLEA确认被拘留者为Greene Da'monte Khiree，是来自佐治亚州的美国公民。该机构称，他从泰国经阿拉伯联合酋长国转机抵达尼日利亚。

拘留经过

NDLEA在周日发布的一份声明中表示，该男子于周三被拘留。该机构称，机场工作人员发现他留下了两件托运行李箱，并试图只带着手提行李离开机场。

该机构称，行李箱上标有被拘留者的姓名。箱内据称有32包名为Loud的大麻品种，NDLEA称其效力强。该机构还称，行李中发现了一个追踪设备。

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机构数据与FIBA登记册

NDLEA表示，对被拘留者手机的检查表明，他知情并可能参与了非法毒品交易。该机构称，该男子表示自己曾在泰国从事职业篮球运动，并来到尼日利亚为职业生涯“建立联系”。

他尚未公开评论这些说法。国际篮球联合会（FIBA）的登记册中有一名名为Damonte Greene的球员，其最近一次记录在案的出场是在9月26日于泰国举行的Phuket Elite Cup锦标赛。

联合国称，尼日利亚此前主要被视为毒品贩运的中转点，如今正日益成为非法毒品的生产国、消费国和分销地。

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