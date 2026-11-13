德国选择党（AfD）计划提名前足球运动员托马斯·贝特霍尔德为联邦总统候选人。Tagesschau报道，消息援引ARD柏林办事处的信息。

该候选人资格将于周六在AfD联邦执行委员会会议上正式讨论并批准，党内各州分支机构负责人将参加会议。此前有报道称，候选人将是“一位来自社会中间阶层的人”。

1月30日选举

AfD提名自己的候选人主要具有象征意义。负责选举国家元首的德国联邦大会将于1月30日召开。据Tagesschau报道，由基督教民主联盟/基督教社会联盟联盟和德国社会民主党提名的基督教社会联盟政治人物伊尔泽·艾格纳最有可能获得多数票。她可能接替弗兰克-瓦尔特·施泰因迈尔。

在2022年上一次联邦总统选举中，AfD提名了Werte-Union协会前负责人马克斯·奥特。此后，他被基督教民主联盟开除。

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贝特霍尔德的职业生涯

托马斯·贝特霍尔德出生于1964年。这名后卫曾效力于法兰克福、拜仁和斯图加特等球队，代表德国国家队出场62次，并于1990年在意大利赢得世界杯冠军。结束球员生涯后，他曾担任杜塞尔多夫福尔图娜俱乐部经理，并为多家媒体担任足球专家。

在COVID-19疫情期间，贝特霍尔德曾公开批评当时的限制措施，并在2020年称其“完全过度”。在斯图加特举行的“Querdenken 711”活动上，他表示自己对政治领导层的信任已降至“零以下”。

德国社会民主党政治人物拉尔夫·施特格纳严厉批评了贝特霍尔德可能获得提名一事。同时，他表示积极看待知名运动员在职业生涯结束后参与公共和志愿活动。

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