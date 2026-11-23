俄罗斯要求恢复1997年北约架构的呼吁毫无诚意。毕竟，按照这种逻辑，莫斯科就该将被占领的克里米亚和顿巴斯归还给乌克兰。

瓦德富尔嘲讽俄罗斯

据德国外交部长约翰内斯·瓦德富尔称，俄罗斯尚不准备放弃占领的乌克兰领土，因此其关于北约回归原有边界的诉求毫无意义。

他还强调，欧洲已经形成了一套安全架构，其基础已奠定。

1975年的《赫尔辛基最终法案》、

《巴黎宪章》以及

《布达佩斯备忘录》。

他强调，俄罗斯必须遵守其承担的国际法义务。

“他们必须遵守自己签署的这一法律框架。这正是欧洲安全的基础，我们将始终捍卫它，”这位部长强调道。

加强欧洲防务

瓦德富尔表示，欧洲各国将在与俄罗斯对峙的背景下构建自身安全。

“遗憾的是，我们必须承认，欧洲的和平与稳定只能通过对抗俄罗斯来实现，而非与俄罗斯合作。这是我们的清醒分析，”他说道。

据这位部长称，正因如此，北约各国必须加强该联盟及自身的防卫能力。

此外，瓦德富尔还针对俄罗斯的挑衅行为向波兰表达了声援。他确信，北约盟国已做好保卫本国领土的准备。

“我们将始终捍卫北约每一寸领土。这一点毋庸置疑。因此，普京先生，请不要误判。我们是一个防御性联盟，但我们准备好捍卫自己、捍卫我们的国家以及捍卫我们的联盟，”他强调道。

据“乌克兰通讯社”报道，该消息援引了德国联邦外交部长约翰内斯·瓦德富尔在柏林举行的北约议会大会上的声明。

俄罗斯正在制造对北约国家发动侵略的借口——乌克兰外交部。

普京提醒美国注意北约早在2021年就提出的最后通牒。

俄罗斯在北约国家边境附近部署了额外的弹药和燃料库。

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