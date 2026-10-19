在德国，汽车制造商大众汽车可能将冻结全球66万名员工的工资至2030年。该公司全球职工委员会表示已获得有关董事会意图的内部信息，并宣布了这一计划，TimesLIVE报道。

公司与工会的立场

大众汽车拒绝就该信息发表评论。公司代表表示，本周晚些时候的新一轮谈判将成为讨论任何有关劳动力成本提议的平台。

全球职工委员会称管理层的做法荒谬，并表示预计该计划的实施将遭遇强烈抵制，认为这一计划不太现实。德国金属工业工会IG Metall的一名代表强调，大众汽车的薪酬问题应在谈判桌上解决，而不是通过董事会的命令决定。

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可能的削减

据《南德意志报》报道，该报此前援引内部文件报道了这一倡议。未因通胀上调工资，可能意味着受影响员工将损失约10%的收入。

该报还称，计划于第四季度生效的新的全球管理规则 предусматривают削减浮动薪酬部分、特别付款、福利和工作岗位。近几个月来，大众汽车与员工代表之间的关系恶化，背景是首席执行官奥利弗·布鲁姆正在推进这家德国汽车集团历史上最激进的重组。

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