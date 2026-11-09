纽约佳士得拍卖行将于1月拍卖马丁·路德·金的《I Have a Dream》演讲手写最终版本，该演讲于1963年发表。拍卖行称，这份文件是目前唯一已知的该演讲手写最终完整版本，估价超过1000万美元，据《卫报》报道。

带有修改的七页手稿

这份手稿由七张用蓝色墨水书写的黄色纸张组成。佳士得表示，纸页上有修改和划线，使人们能够追溯金对文本的创作过程。

据拍卖行称，金于1963年8月28日凌晨在华盛顿的威拉德酒店完成了这份手稿。他希望将演讲控制在五分钟内，并在与顾问讨论后斟酌措辞，其中包括他的演讲稿撰写人爱德华·T·克莱顿。

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文件在抽屉中被发现

克莱顿的遗孀泽尔诺娜于20世纪90年代末在他办公桌的抽屉中发现了这份手稿，但当时并不知道这是唯一已知的最终版本，便将文件放回原处。2024年，她再次找到它，随后专家确认了这份手稿的独特性。

这一版本中没有“I Have a Dream”这几个字。佳士得称，金是在华盛顿民权游行当天演讲时即兴加入这句话的。

这些纸页将于1月15日至21日在佳士得向公众展出，之后将作为一个拍卖标的出售。销售所得将转交给数个慈善组织，其中包括亚特兰大的金中心。

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