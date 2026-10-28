纳姆达尔在挪威被控组织手榴弹袭击——The National

在挪威，21岁的阿里·纳姆达尔被控组织针对斯特伦门一家寿司餐厅的手榴弹袭击。斯特伦门位于奥斯陆以东约20公里处。调查人员认为，一名15岁少年被卷入此次袭击。

据《The National》报道，去年10月22日，这名男孩在据称通过Signal聊天被招募后，向该场所投掷了一枚手榴弹。这名现年16岁的少年在法庭上承认投掷了手榴弹，但否认与有组织犯罪有关。

调查人员的说法

听证会上透露，一名使用“Joker”化名的Signal用户联系了这名少年，并说服他实施袭击。根据法院的信息，调查人员考虑到其他可能与他有关的类似案件，得出结论称该化名背后的人是纳姆达尔。

警方检察官安雅·斯特内尔森对挪威电视台TV 2表示，调查人员认为纳姆达尔是此次袭击的组织者和指使者。挪威国家刑事调查局也在核查，他是否可能运送儿童和年轻人实施袭击。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

拘留与追捕

消息来源称纳姆达尔是Foxtrot犯罪网络的一名疑似核心成员。他最近应瑞典当局请求在摩洛哥被拘留。其被列入欧洲头号通缉嫌疑人名单，目前正等待被引渡。

在瑞典，纳姆达尔因涉及18项违法行为而被通缉，其中包括谋杀未遂。在他被通缉所涉案件中，包括组织刺杀伊朗异见人士阿尔温·霍什努德未遂。斯特内尔森称，纳姆达尔在摩洛哥被拘留时，还被怀疑参与另一起手榴弹袭击、向一所房屋开枪以及绑架。

美国和英国因Foxtrot网络及其创始人拉瓦·马吉德针对犹太和以色列目标发动袭击而对其实施制裁。这些国家称，相关袭击是代表伊朗实施的，并利用了通过社交媒体招募的青少年。

关注我们在