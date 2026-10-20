新西兰议会安全部门在9月28日至10月18日期间收到216起求助请求，其中81起需要开展行动部署。阿纳多卢通讯社援引新西兰广播电台报道称。

加强安全措施

议长格里·布朗利表示，针对新西兰立法者的威胁数量在过去三年中急剧上升。他表示，这促使议会加强安全措施，并实施了迄今为止与新西兰警方协作的最严格规程。

议会服务机构首席执行官拉斐尔·冈萨雷斯-蒙特罗表示，安全、信息、风险和咨询部门在议员参加公共活动和出行期间提供支持，并应对抗议活动和威胁性行为。由于安全担忧加剧，该服务机构在选举前得到了扩充。

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澳大利亚的威胁与袭击

布朗利将敌意加剧与经济压力、社会不满和全球不稳定联系起来。他还指出，社交媒体会加剧侮辱性行为。这位议长表示，长期恐吓可能使民选代表与社区隔离，而民主相对脆弱。

该声明是在澳大利亚维多利亚州发生针对独立议员海伦·海恩斯的袭击后作出的，她被一辆汽车撞倒。她遭受重伤并失去一条腿。澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯谴责了此次袭击。新西兰当局出于安全考虑未披露具体威胁的细节。

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