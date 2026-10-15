在南非格克贝哈市的一场保释听证会上，检方表示，Hawks数字取证调查部门员工科索拉尼·布萨奎可能与一个犯罪团伙有关联，该团伙被指控绑架两名女性勒索赎金，并杀害检察官特雷西·布朗。据《每日马弗里克报》报道。

布萨奎面临绑架、人口贩运、敲诈、加重情节抢劫，以及违反《预防有组织犯罪法》的指控。涉案人员还包括西姆滕比莱·松古、大卫·姆滕布、布赫莱·姆比尼、安迪莱·马通布、乌纳蒂·迈以及被告的兄弟阿亚布埃拉·布萨奎。部分涉案人员还被指控谋杀布朗及密谋杀害布朗。

休假记录和电话连接

根据检方说法，布萨奎于2025年6月请假前往马瑟韦尔。移动通信数据据称显示，在林赛·诺尔登被绑架时，他位于Markman Fresh Produce Market市场附近。调查数据显示，姆滕布、姆比尼和马通布当时也在同一地区，并且彼此保持持续联系。

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为释放诺尔登支付了125万兰特赎金。次日，布萨奎与其兄弟联系了乔治的一名二手车经销商，计划以15.5万兰特购买一辆宝马。检方称，该车是用部分赎金购买的，后来登记在兄弟二人的熟人伦吉莱·吉卡名下。

标记钞票和武器

2025年8月11日，特雷莎·明尼在卡里耶加被绑架。为释放她支付了110万兰特，执法人员在交付前用荧光粉对现金作了标记。次周，阿亚布埃拉·布萨奎和马通布被拘留，调查方称，在他们身上发现了大笔现金，其中包括标记钞票。

警方称，在一个嫌疑人可能存放现金的地址进行搜查时，发现了19.7万兰特带有荧光标记的现金和枪支。调查方表示，这些武器与检察官布朗遇害案有关；布朗于2025年7月31日在其位于格克贝哈的家中被枪杀。检方要求拒绝给予科索拉尼·布萨奎保释，理由是他熟悉警务系统，存在影响证人和干预调查的风险。

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