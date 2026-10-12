巴基斯坦开伯尔-普什图省省会白沙瓦在实施总督管治和紧急状态后，街道上设置了货运集装箱，加强了警力部署，并限制了交通。Dawn报道称。

10月12日上午，该市没有移动通信服务。数日前，白沙瓦已因PTI党的抗议游行经历了近48小时的移动服务中断。当天下午晚些时候，该市的互联网接入也中断了。

关键道路上的集装箱

Peshawar BRT公交系统的车站仍处于关闭状态。GT Road这条主要干道在Firdous Chowk附近被集装箱封锁，在Hospital Road与Firdous Chowk之间的路段有众多警察执勤。再往前只允许行人通行。

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通往Khyber Road的道路上也设置了集装箱，该市的“红区”位于此处。在Surey Pul Square及通往该区域的其他入口附近，部署了大量警力。连接Sher Shah Suri Road与Khyber Bazaar的Jail Pul也实施了封锁。

政府设施加强安保

省民事秘书处大楼几乎空无一人，首席秘书办公室附近仅停着几辆汽车。在Sahibzada Abdul Qayyum Road上，部长和总督的官邸位于此处，执法人员检查前往这些建筑的人员。

Khyber Road的Army Stadium附近设置了路障。Dawn记者还看到一辆装甲运兵车、一辆囚车和一辆载有防暴警察的卡车，正驶向首席部长官邸。Saddar Bazaar部分营业，但该地区的车辆通行受到限制。Stadium Chowk、Tehkala附近的University Road以及Arbab Road上也设置了集装箱。

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