韩国九家银行和两家大型教会正在调查可能使用人工智能工具实施的网络攻击。日本的大和证券、软银和罗森便利店连锁也遭遇了网络事件，Channel NewsAsia报道。

网络安全专家指出，人工智能使攻击者能够自动化搜索软件漏洞并创建网络钓鱼活动。与此同时，当局仍在确定人工智能是否被用于具体的入侵案件，以及具体以何种方式使用。

事件数量增加

据TrendAI数据，日本在今年前九个月记录的网络事件数量超过了整个上一年。9月份，事件数量达到86起，比8月约增加18%，比7月增加37%。

东京网络安全公司S&J Corp总裁三轮信夫表示，人工智能在很大程度上消除了此前阻碍外国黑客的语言和其他障碍。他表示，这表明攻击者的投入、动机和技术能力达到了新的水平。

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CrowdStrike的评估和监管机构的行动

美国公司CrowdStrike认为，与中国有关联、且据该公司评估参与了针对韩国银行攻击的26岁嫌疑攻击者，如果没有人工智能的协助，可能无法实施这场行动。CrowdStrike指出，他可能是为了经济利益而行动，并使用了一个在中国开发的人工智能代理和Anthropic的Claude Code。

今年上半年，韩国报告了1236起网络事件，比一年前增加20%。有关DDoS攻击的报告数量增长56.7%，有关勒索软件的报告增长76.8%。

惠誉分析师Karen Wu指出，这些事件目前尚未造成重大财务损失。同时，被盗数据可能被用于网络钓鱼和短信钓鱼活动。在韩国，金融服务委员会要求进行一项包含12项内容的网络安全自我评估；日本数字化转型大臣古川俊治则召集了各部委和机构会议。日本国家网络安全事件应对和战略中心计划向企业警示风险。

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