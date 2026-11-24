在北马其顿比托拉，欧洲农场佩利斯特在欧洲手球联赛G组第五轮比赛中以34:27击败波兰格但斯克维布热泽。上半场结束时，主队以20:14领先6球。据Interia Sport报道。

中场休息前的决定性阶段

比赛第23分钟，欧洲农场佩利斯特以14:13领先，但在上半场末段，这支来自比托拉的球队大幅扩大了领先优势。效力于这家北马其顿俱乐部的波兰手球运动员安杰伊·维多姆斯基攻入4球，追平了自己在本届欧洲联赛中的最佳数据。

下半场，主队在第41分钟将优势扩大至7球，以25:18领先。维布热泽主教练帕特里克·隆贝尔改为无门将、7名场上球员的打法。格但斯克俱乐部将分差缩小到4球，但未能延续这一势头。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

维布热泽从小组出线的机会

欧洲农场队中得分最高的是菲利普·库兹马诺夫斯基，他攻入8球。维布热泽方面，米科瓦伊·恰普林斯基5次得分，斯塔内斯库和本齐科夫斯基各攻入4球。格但斯克门将马特乌什·曾布日茨基扑出了44次射门中的12次。

维布热泽能否晋级下一阶段将在最后一轮决定。如果古默斯巴赫击败洛格罗尼奥拉里奥哈，格但斯克队只需在Ergo Arena与这家德国俱乐部战平，前提是欧洲农场未能在西班牙取胜。如果北马其顿球队在洛格罗尼奥获胜，维布热泽将需要击败古默斯巴赫。如果欧洲农场在西班牙失利，这家波兰俱乐部将无论自身比赛结果如何都确保晋级。

关注我们在