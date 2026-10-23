在波兰，15%的女性表示对政治生活有浓厚或非常浓厚的兴趣。另有45%将自己的兴趣评为一般，25%评为较低，15%表示自己完全不关心政治。

波兰公共舆论研究中心CBOS公布了这些数据，RMF24报道。在男性中，对政治有浓厚或非常浓厚兴趣的人合计占27%：6%表示自己的兴趣非常浓厚，另有21%表示兴趣浓厚。

兴趣随年龄增长

对政治兴趣最高的群体是65岁及以上女性：该群体中有21%表示兴趣浓厚或非常浓厚。在25至44岁的女性受访者中，这一比例为10%；在18至24岁群体中则为14%。

CBOS还记录到，对政治不感兴趣的年轻女性比例有所上升。在18至24岁的女性受访者中，这一比例一年内从14%升至19%；在25至34岁女性中，则从13%升至20%。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

与此同时，对政治事件兴趣较低并不意味着参与选举的声明意愿较低：该中心表示，近年来此类声明保持在可比水平。

教育程度和居住地

研究显示，女性对政治的兴趣会随着教育程度提高而增加。拥有小学或初中教育程度的受访者表示完全不关心政治的可能性，是拥有高等教育学历女性的三倍以上。2026年，在拥有小学或初中教育程度以及基础职业教育的群体中，此类回答的比例增加了4个百分点。

人口超过50万的最大城市中的女性最常关注政治事件。2026年上半年，47%的农村女性居民和44%的最小城市女性居民表示对政治兴趣较低或完全没有兴趣。

CBOS还指出，女性比男性更少声明自己持右翼观点，也更常倾向左翼。这一点在最年轻的女性、拥有高等教育学历的受访者以及最大城市的居民中最为明显。

关注我们在