10月22日18时，波兰24座城市计划举行口号为“为堕胎出示红牌”的抗议活动。参与者将要求兑现有关放宽终止妊娠立法的竞选承诺，RMF24报道。

宪法法院裁决周年

活动日期选在波兰宪法法院于2020年10月22日作出裁决的周年纪念日。当时，法院认定一项允许在胎儿严重且不可逆损伤或患有威胁其生命的不治之症时进行堕胎的规定违宪。该裁决引发了全国范围的大规模抗议。

当前示威活动的组织者提醒称，放宽堕胎规定是赢得2023年选举的联盟的关键主张之一。活动人士表示，这一承诺至今仍未兑现。

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全国各城市的活动

示威活动预计将在格但斯克、波兹南、耶莱尼亚古拉、卡托维兹、凯尔采、罗兹、别尔斯科-比亚瓦、华沙、卢布林、托伦、彼得库夫-特雷布纳尔斯基、克拉科夫、琴斯托霍瓦、奥尔什丁、弗罗茨瓦夫、比得哥什和什切青等地举行。组织者称，这将是波兰过去两年来规模最大的堕胎议题活动。

全国性活动的发起者是位于格但斯克的Widzialne基金会。包括全波兰妇女罢工组织在内的其他妇女权利组织也参与了当地活动的组织工作。这些组织表示，怀有危及生命妊娠的女性仍可能因所谓缺乏提供帮助的法律依据而被医院拒之门外，因此她们不得不在国外寻求帮助。

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