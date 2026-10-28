在波兰，32.7%的受访者认为，在有关宪法法庭的争议中，既不是总统卡罗尔·纳夫罗茨基有理，也不是总理唐纳德·图斯克有理。这是IBRiS为《Rzeczpospolita》进行的民调中最大的受访者群体，Interia对此进行了报道。

32%的调查参与者支持总统的论点，而27.8%支持总理的立场。该调查于10月16日至17日进行，样本为1068人。

政治倾向上的差异

在执政联盟的支持者中，73%认为图斯克的立场合理，0.2%支持纳夫罗茨基。与此同时，在反对派的同情者中，60%站在总统一边。该群体中另有34%的受访者不支持两位政治人物中任何一人的论点。

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《Rzeczpospolita》还注意到，近几个月来评价发生了变化。在4月的IBRiS调查中，34.4%的受访者将宪法法庭周边冲突升级的责任归咎于总统。当时，25%认为所有人都同样有责任，23.3%将责任归于政府，3.5%归于法庭主席，2.8%归于在总统不在场的情况下宣誓就职的法官。

法官不被允许审理案件

3月，众议院选出了6名新的宪法法庭法官。总统只邀请其中两人在他面前宣誓。其余4人在4月初按照规定应在总统面前宣誓、但没有总统参与的程序，在众议院宣誓。

众议院6月又选出一名法官，他也收到了总统的邀请。9月，马切伊·贝雷克被确定为补充法庭成员，并在纳夫罗茨基不在场的情况下于众议院宣誓。总统和宪法法庭主席不承认这5名在众议院宣誓的法官。他们不被允许审理案件，而执政阵营认为这种做法是非法的。

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