在波兰，唐纳德·图斯克任命阿格涅什卡·巴尔托尔为基金与区域政策部长。她接替了卡塔日娜·佩乌琴斯卡-纳文奇，后者自2023年12月13日起担任该职，并在与执政联盟发生争议的背景下辞职。图斯克于10月27日在政府会议前宣布了这一人事决定，Interia报道。

在欧洲机构工作的经验

巴尔托尔曾在法国南锡市的一所大学和位于纳托林的欧洲学院学习。1998年，她开始在欧洲学院行政部门工作，两年后转入欧洲一体化委员会办公室。

2002年，巴尔托尔在欧洲制宪会议秘书处工作，该会议负责起草欧盟宪法草案。此后，她还参与了《里斯本条约》的相关工作。自2003年起，她在欧盟理事会总秘书处工作，负责财务和组织事务；自2009年起，她负责机构事务和多年期财政框架。

2016年，巴尔托尔成为欧洲理事会主席办公室主任，当时该主席为唐纳德·图斯克。她还加入了理事会总秘书处咨询委员会和审计委员会。2022年11月，欧盟理事会任命她为欧盟理事会总秘书处传播与信息总司司长。

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欧盟基金与复苏计划相关工作

2024年，巴尔托尔返回波兰，担任总理办公厅国务秘书。在这一职位上，她负责与欧盟有关的经济和法律事务，以及波兰担任欧盟理事会轮值主席国的工作。2024年10月，她出任波兰驻欧盟常驻代表处负责人，成为担任该职的首位女性。

新部长的主要任务之一将是为2028至2034年欧盟新的财政前景做准备。据该媒体报道，波兰获预留1230亿欧元，当局必须制定一份确定这些资金使用规则的文件。另一项工作方向将是国家复苏计划：波兰第九次资金拨付申请的金额超过550亿兹罗提。

阿格涅什卡·巴尔托尔出生于华沙。她精通英语和法语，也会说意大利语和俄语。

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