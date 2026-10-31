在华沙宪法法院大楼附近，执法人员拘留了一名戴着巴拉克拉法帽的30岁男子。经检查，在其身上发现了刀具、气枪、一枚印有“Security”字样、形似警用徽章的徽章，以及毒品。

反对党“法律与公正”党议员安娜·亨比茨卡在电视直播中讲述了这一事件。

“当时现场一度骚动起来，围观人群开始高喊：‘是挑衅者！’随后有人从他手中夺下了刀。这名男子当时戴着半遮面的面罩。 组织者希望他摘下口罩，因为他们重视安全，”她如此描述当时的情况。

华沙警方证实了这一事件，并表示约在11:00，宪法法院附近集会的一名组织者注意到一名用巴拉克拉法帽遮住面部的男子。

“当被要求露脸时，该男子殴打了这名女性并企图逃跑。其他集会参与者试图将其拦下，但这名30岁的男子挣脱后继续逃跑，”警方通报中写道。

最终，负责集会安保的警察将该男子拦截并控制住。

“经查，他随身携带了一把刀、一把气枪以及一枚印有‘Security’字样、形状类似警徽的徽章。执法人员还从他身上搜出了毒品，”警方通报称。

该男子被捕后被带往警局，执法人员正在对其进行必要的处理程序。

据Polsat News报道。

波兰宪法法院大楼外，警方的预防性巡逻队一直在轮值待命。与此同时，当晚留在该机构内的七名法官至今仍未离开大楼。

波兰司法部长兼总检察长瓦尔德马·朱雷克表示，他对卡罗尔·纳沃茨基总统强行闯入宪法法院时的行为感到担忧。他希望检察机关能采取相应措施。

美国驻波兰大使汤姆·罗斯将围绕波兰宪法法院发生的事件称为“史无前例的对峙”，并呼吁各方避免事态进一步升级。这位外交官强调，当前局势十分严峻，可能导致危险的后果。

波兰总统卡罗尔·纳沃茨基在围绕宪法法院的冲突加剧之际，表示国家内部安全面临威胁。他指责反对派破坏宪法秩序，并宣布将与议会各派代表举行紧急磋商。

10月30日约18:00，波兰宪法法院网站发布公告，宣布免去院长博格丹·斯维恩奇科夫斯基和副院长巴特洛梅伊·索汉斯基的职务。

据RMF24报道，波兰当地时间周五深夜至周六凌晨，在宪法法院大楼内，总统卡罗尔·纳沃茨基与议会选入该机构的成员之间爆发了激烈争执。 在公开的录音中，可以听到纳沃茨基对他们作为宪法法庭法官的身份提出质疑。

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