在波兰，中央反腐败局（CBA）人员在一起涉嫌骗取波兰企业发展署（PARP）补贴和洗钱案件中拘留了5人。据Interia报道，罗兹地区检察院于周四披露了该程序的细节。

被拘留者包括两名女性和三名男性，年龄在40岁至77岁之间。根据其在案件中的角色，他们被指控协助以损害PARP利益的方式骗取超过2360万兹罗提补贴、洗白超过1000万兹罗提犯罪所得、在增值税发票中填写虚假信息以及滥用职权。

技术生产线相关事件

调查人员称，一名67岁的德国女公民也被提出指控，她曾担任出售该技术生产线的公司总裁。这条生产线由一家由来自罗兹的52岁男子管理的公司使用补贴资金购得。该男子此前被指控领导有组织犯罪集团。

调查人员认为，这条技术生产线的价值被虚增超过1000万兹罗提。按照他们的说法，多出的资金被转给了一家由涉嫌集团头目控制的公司，随后还制作了模拟提供服务的文件。与这名52岁涉案人员有关联的一家公司总裁和商业代理人也被指控洗钱。该公司的会计也被拘留。

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此外，调查还将这名52岁男子与该程序的另一事件联系起来，该事件涉及总额1.06亿兹罗提的转账指令。在这一事件中，他也被指控洗钱。

共拘留25人

另一名被拘留者是一家正在进行重组程序的公司的法院监督人。检察院怀疑其滥用职权：根据调查人员的说法，他通过人为制造的交易行事，以满足这名52岁涉案人员的请求，这可能损害其他债权人的利益。

检察院称，该监督人协助在华沙一家公证处的存款账户中隐藏1700万兹罗提和120万美元。该调查共拘留了25人。该案中的指控尤其涉及洗白超过2.51亿兹罗提，以及因少缴税款约1300万兹罗提而给国库造成损失。

检察官克日什托夫·科帕尼亚表示，最后被拘留的5人未承认有罪，并作出了解释。对他们采取了保释、禁止离开波兰和没收护照的措施。

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