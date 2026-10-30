在波兰克拉科夫附近的维尔卡维什村，发现了一个亚洲黄脚胡蜂Vespa velutina的巢穴。这个在小波兰省被清除的巢穴中约有一千只工蜂，以及数十只雌蜂和雄蜂。据RMF24报道，该巢穴已被移交给弗罗茨瓦夫自然与生命科学大学进行研究。

巢穴中发现虫卵和幼虫

与大学团队共同研究这一发现的帕韦乌·米格达乌教授表示，专家已对该巢穴进行了生物学评估。他说，巢内发现了虫卵和幼虫，这表明工蜂仍在继续取食，巢穴也仍在发育。

这位科学家指出，在波兰的气候条件下，这是一个相当大的巢穴。工蜂为其提供食物资源。该巢穴位于树上，这符合该物种的典型特征。

米格达乌推测，波兰还可能发现其他此类巢穴。他表示，它们经常建在树梢，因此在秋季落叶前可能一直不被发现。

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年轻雌蜂在冬季前离开巢穴

这名研究人员表示，年轻雌蜂已经离开巢穴越冬，并在下一季建立新的巢穴。它们可能会在地下、房屋阁楼或存放各种材料的场所寻找庇护，以躲避低温和过度潮湿。

黄脚胡蜂原产于亚洲，是一种入侵物种，尤其以蜜蜂和其他传粉昆虫为食。2004年，它首次在欧洲的法国被记录到。此后，它扩散到其他国家，包括德国、斯洛伐克和捷克。

10月，这种胡蜂在波兰被发现——起初是在维尔卡维什村，随后是在克拉科夫矿冶学院的养蜂场。这位科学家强调，为评估该物种扩散的规模，确定它从何处进入波兰十分重要。若其来自捷克或斯洛伐克的种群，那么这些种群与已发现巢穴之间可能还存在其他巢穴。

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