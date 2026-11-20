几名男子因在波兹南的三座纪念碑上涂写“Slawa UPA”字样而被拘留。据检方称，他们可能是在为俄罗斯情报机构效力。

11月初，波兹南的三座纪念碑上出现了用红色油漆涂写的“Slawa UPA”字样： “波兹南”军纪念碑、波兰军队第2军士兵纪念碑以及城堡区英雄纪念碑。

据调查显示，这些涂鸦是由一名名叫德米特里·Y.的男子所为，他因此本应获得1000兹罗提的报酬。检方将其行为定性为替俄罗斯情报机构服务的破坏活动，以及公开煽动波兰人与乌克兰人之间的仇恨。

据调查称，组织者是尼基塔·S，他唆使同胞实施了犯罪。为此，他本应获得500美元的报酬。

两人均在波兹南被捕。法院未批准检方提出的逮捕申请。据RMF24报道，这两名男子目前处于警方监视之下，被禁止出境及相互联系。

波兰执法部门正在搜寻那些在华沙纪念碑上涂写“乌帕万岁”字样的人员。 具体而言，11月14日，在华沙犹太人隔都英雄纪念碑以及穆拉努夫区斯大林主义政治犯广场上的波兰军队第一军士兵纪念碑上，均发现了此类涂鸦。

在波兰波兹南，一群男子误将一名当地居民当作乌克兰人并对其实施了袭击。袭击过程中，他们辱骂该男子，并勒索他“滚回战场去”。

在波兰波兹南，警方拘留了两名在餐厅附近袭击乌克兰公民的女性。该事件被拍成视频，在社交媒体上广泛传播，并帮助执法部门确认了袭击者的身份。 据警方称，这两名女子当时可能处于醉酒状态。

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