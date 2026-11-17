波兰苏瓦乌基的一家医院在患者约安娜·蒂尔曼投诉后承认存在疏忽。她表示，流产后，一名护士将装有孩子遗体的透明容器交给她，并让她在家中冰箱保存。Polsat News报道。

据患者陈述的情况

蒂尔曼称，她因怀孕早期出现并发症而入院。她接受了药物治疗，但两天后发生流产。这名女子决定自行离开医疗机构，因为她需要照顾在家的孩子们。

蒂尔曼说，检查后，医生同意她出院，一名护士将装有孩子遗体的容器交给她，该容器此前一直存放在医院冰箱中。据她所述，当她询问自己该如何处理时，护士建议她将容器放在冰箱里。

该女子还表示，她与女儿一起离开医院，女儿用一件运动衫盖住了容器。蒂尔曼称，孩子的遗体在家中冰箱保存了整个周末，因为她没有收到安排葬礼所需的文件。

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返回医疗机构

周一，这名患者返回医院，领取了出院文件，并准备领取死亡证明文件。她说，当时有人告诉她，殡仪馆本可以直接从医院领取孩子的遗体。此后，蒂尔曼联系了殡葬服务机构，葬礼在数天后举行。

患者的律师奥拉夫·什奇平斯基打算向医院提出赔偿要求。蒂尔曼认为，在这一情况下，她没有得到应有的对待和对其尊严的尊重。

机构回应与调查

患者权利专员表示，医院在回复其询问时承认存在疏忽。该机构认为，患者的权利受到侵犯，包括其获得尊严和隐私尊重的权利。

波兰监察专员也向医院、患者权利专员和检察机关要求作出解释。苏瓦乌基地区检察院正在就可能侮辱死者遗体一事展开调查。截至Polsat News发布报道时，尚未有人被提出指控。

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