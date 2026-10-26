波兰清除首个发现的亚洲黄脚胡蜂巢穴——RMF24

10月19日，波兰克拉科夫附近的维尔卡维希清除了该国首个发现的黄脚胡蜂Vespa velutina巢穴。消防员受地区环境保护局委托实施了这项工作，RMF24报道。

巢穴已移交分析

据西里西亚大学养蜂人卢卡什·尼切维奇博士称，行动在天黑后开始。身穿防护服的消防员使用了用于防治黄蜂和胡蜂的化学制剂。巢穴被完整拆除、妥善处置并移交给科学家进行研究。

10月，维尔卡维希发现了黄脚胡蜂，随后克拉科夫矿冶学院的养蜂场也发现了这种昆虫。养蜂人和科学家参与了物种鉴定，收集到的昆虫样本被送往比托姆的上西里西亚博物馆。

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春季可能出现新的巢穴

尼切维奇推测，相当一部分年轻的可繁殖蜂王可能已经离开巢穴，开始寻找越冬地点。因此，春季时周边地区可能会出现至少几十个新巢穴，夏季时将在树冠中变得可见。

黄脚胡蜂原产于亚洲，是一种入侵物种。它主要对蜂类构成威胁，包括它赖以取食的蜜蜂。西欧国家的观察显示，这些昆虫出现在养蜂场附近会削弱蜂群。科学家认为，摧毁巢穴目前是防治该物种的唯一有效方法，而诱捕器的效果较差。

黄脚胡蜂于2004年首次在欧洲的法国被记录到。此后，它扩散到其他国家，包括德国和捷克。

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