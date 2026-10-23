RMF24：波兰人口半年减少近9万人

截至2026年6月底，波兰人口为3724.3万人，比2025年底少近9万人。今年前六个月，实际人口减少率为0.24%。RMF24援引波兰中央统计局的数据报道称。

2025年上半年，该国人口减少8.7万人，实际减少率为0.23%。2026年1月至6月期间，波兰平均每天减少近495名居民。主要因素是自然减少：死亡人数比出生人数多9.52万人。

罗兹降幅最大

在18个省行政中心中，15个城市的人口出现下降。罗兹在半年内流失居民最多，超过3000人。按相对数计算，罗兹和比得哥什各减少约0.49%的人口，凯尔采减少0.48%，大波兰地区戈茹夫减少0.47%。

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此前一直呈现增长的格但斯克此次减少了278名居民；截至6月底，那里有489,050人居住。在罗兹，88%的人口减少归因于自然减少；在比得哥什，这一因素约占人口损失的70%。

克拉科夫因迁移实现增长

只有克拉科夫、华沙和热舒夫的人口增加。克拉科夫录得最大增幅：半年内居民人数增加2879人，达到819,493人。当地定居迁移的正净值为3194人，而自然减少为315人。

华沙的迁移正净值为1678人，但几乎完全被1478人的自然减少所抵消。18个省会城市中没有一个实现正自然增长。总体而言，波兰上半年登记了约11.5万例出生和约21万例死亡。

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