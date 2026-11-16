波兰公布周二燃油价格上限——Polsat News

波兰能源部长米沃什·莫蒂卡宣布了周二将在加油站执行的燃油最高价格。据Polsat News报道，每升A-95汽油价格不超过6.02兹罗提，A-98汽油为6.68兹罗提，柴油为7.64兹罗提。

汽油和柴油价格

与周一相比，A-95汽油的最高价格将保持不变。同时，A-98汽油的最高价格将每升上涨0.02兹罗提，柴油将每升上涨0.12兹罗提。周末和周一期间，A-98汽油每升最高为6.66兹罗提，柴油为7.52兹罗提。

波兰能源部长的下一项命令预计将于周二公布。该命令将确定周三的燃油最高价格。

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计划第三阶段

这些限制是Ceny Paliwa Niżej计划第三阶段的一部分，旨在遏制燃油价格上涨并降低驾驶员的支出。该机制在对燃油公司超额利润征税的法律部分条款生效后开始实施。

波兰总统卡罗尔·纳夫罗茨基签署了该法律，同时将其提交宪法法庭作进一步审查。不遵守规定价格上限者将面临最高100万兹罗提的罚款。

该法律还允许暂时下调液体燃料的消费税和增值税。新规则规定，对2026年3月1日至2027年3月31日期间获得的燃油销售超额利润征收60%的税。波兰政府预计，该支持方案将持续到2026年底，其成本约为50亿兹罗提。

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