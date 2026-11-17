华沙开始审议关于取消波兰宪法法庭庭长博格丹·希温奇科夫斯基和该机构副庭长巴尔托洛梅伊·索汉斯基豁免权的申请。法官安娜·科尔温-皮奥特罗夫斯卡召集了此次听证会，Polsat News报道。

法官还下令向希温奇科夫斯基和索汉斯基送达申请副本。两人被告知，对法官的听证将于11月17日12:00举行。

据该电视台报道，会议参与者原定于中午前往位于团结大道的华沙地区法院。取消豁免权的申请计划在那里审议。

总检察长的申请

波兰司法部长兼总检察长瓦尔德马尔·祖雷克在过去几周内提交了数项取消希温奇科夫斯基豁免权的申请。其中一部分还包括请求同意将其拘留和临时逮捕。

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祖雷克还提交了一项涉及索汉斯基的申请。据Polsat News消息，该申请涉及涉嫌妨碍宪法法庭法官履行公务职责，以及侵犯他们的劳动权利。

希温奇科夫斯基的声明

在听证会进行的同时，希温奇科夫斯基来到宪法法庭大楼，并请求警察允许他进入该机构范围。他表示，不同意执法人员在场、设置路障和链条，并称强力部门的行为违法。

希温奇科夫斯基表示，如果同意对其实施拘留和临时逮捕，他将遵守对其具有约束力的法律决定。他还表示，自己已收拾好物品，因为他认为当局可能很快促成对他的拘留。

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