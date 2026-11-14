波兰130多名选举委员会成员被指控——Polsat News

在波兰，130多名选区选举委员会成员因在2025年总统选举期间过失未履行职责而被提出指控。案件涉及第二轮投票中的计票和制作记录。

据Polsat News报道，相关诉讼决定由谢德尔采地区检察院作出。根据调查人员的说法，委员会成员未妥善重新清点有效票和无效票，并未妥善制作投票记录。

调查立场

检察院认为，这些行为可能对选举正常进行方面的公共利益造成重大损害。调查人员认为，波兰个别总统候选人的私人利益也可能受到重大损害。

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对于被指控的行为，可处以罚款、限制自由或最高两年监禁。

此前的诉讼决定

2025年9月，谢德尔采检察院曾报告称，此案中有68人被提出指控。当时，40名涉案人员认罪并作出说明。其中包括明斯克-马佐维耶茨基、比哈瓦、马格努谢夫、拉多姆、卢布林和瓦什卡热夫的委员会主席、副主席及其他委员会成员。

调查人员当时表示，不当计票和制作记录扭曲了卡罗尔·纳夫罗茨基或拉法乌·特沙斯科夫斯基获得的结果。检察院还报告称，已向文格鲁夫地区法院提交针对斯托切克第4号选区委员会六名成员的起诉书，并申请对该委员会另外三名成员附条件终止诉讼程序。

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