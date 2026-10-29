在波兰，使用失效的身份证件可能被处以最高5000兹罗提的罚款。逃避办理新证件的人还可能面临限制自由的处罚。据RMF24报道。

2026年初，媒体报道称，在未来12个月内，波兰超过360万人的身份证件将到期。其中包括1988年和1998年出生的人。

何时应更换证件

身份证件在有效期届满后、个人资料发生变化时，例如姓氏变更，以及证件遗失、被盗或损坏时，均须更换。新证件申请应至少在原身份证件到期前30天提交。

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申请可在任何市镇机构提交。申请时须附上填妥的申请表、即将到期的身份证件以及一张彩色照片。

照片要求及在线办理

电子申请所用照片的尺寸必须至少为492乘633像素，文件大小不得超过2.5MB。纸质照片尺寸须为35乘45毫米。照片必须在提交申请前不早于六个月拍摄，且面部应占画面的70%至80%。

在线提交申请的人须在30天内亲自前往所选机构，留下指纹和签名样本。完成的证件最迟应在提交申请或在机构补充申请后30天内签发。因登记地址、签发机构名称或出生地名称变更，无需更换身份证件。

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