周六，波兰举行了两名在克拉科夫中央广场枪击事件中遇难者的葬礼。在森济舒夫-马沃波尔斯基，人们送别了一名47岁女性，她曾是慈善倡议Szlachetna Paczka的志愿者；在克拉希尼克，一名55岁男子下葬。

据Polsat News报道，该女子的亲属、朋友、地方政府代表和城市居民来到圣母玛利亚诞生教堂为她送别。托马什·鲁辛神父在追思弥撒期间提到了她参与慈善活动，以及帮助需要支持的人们的事迹。

在森济舒夫-马沃波尔斯基举行告别仪式

森济舒夫-马沃波尔斯基市长博古斯瓦夫·克梅奇表示，这名居民去世的消息震惊了整个社区。据他所说，她的家人、朋友、熟人以及整个当地社区都感受到这份悲痛。他还强调了她多年来的社会活动、对人们的帮助以及对动物收容所的支持。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

在55岁遇难者的家乡克拉希尼克，亲友为他送行。克拉科夫市中心流动贸易商协会主席斯塔尼斯瓦娃·格日尔称这名男子是一位诚实而平静的人。据企业家们称，大约20年前，他在意大利遭遇严重事故，此后未能完全恢复身体机能，后来搬到了克拉科夫。

克拉科夫中央广场枪击事件

据该媒体报道，11月7日，一名24岁袭击者驾车驶入克拉科夫中央广场，并向随机人群开枪。袭击造成6人死亡，另有15人受伤，其中包括两名警察。同一天，警方在袭击者位于奥斯特罗维茨-希维恩托克日斯基的住所发现其父亲、母亲和妹妹的遗体，三人均有枪伤。袭击者于周一在医院死亡，案件由国家检察院小波兰分局调查。

关注我们在