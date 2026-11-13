波兰针对驾驶员在铁路道口的更严格规定将于2026年11月21日生效。对于特定违规行为，将处以三个月的驾驶资格吊销。RMF24报道。

哪些违规行为将导致驾照被吊销

该处罚将适用于绕过已降下的栏杆或半栏杆、在栏杆降下过程中或尚未完全升起前驶入道口的驾驶员。闯红灯、驶过闪烁的红色信号，或驶过两个交替闪烁的红色信号，也可能被吊销驾照。

另一项依据是在无法继续通过道口后方路段时驶入铁路道口。在修正案生效前，此类违规行为将被处以2000兹罗提罚款和15个罚分。两年内再次违规，罚款将提高至4000兹罗提。

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因事故被禁止驾驶

如果在铁路道口造成灾难或事故，法院将必须对责任人判处至少三年的禁止驾驶机动车处罚。对于制造灾难直接危险的行为，此类禁令的最短期限将为一年。

根据波兰警察总局的数据，2024年铁路道口发生了39起事故：23人死亡，另有29人受伤。2025年，事故数量增至51起，死亡人数增至27人。截至2026年8月底，已记录35起事故，造成16人死亡、40人受伤。超过80%的案件中，责任被归于机动车驾驶员。

据RMF24援引motofakty.pl的信息，如果汽车被困在道口，应尽快驶离道口。如果无法驶离，可以撞断栏杆，随后拨打道口黄色PLK贴纸上标明的电话号码。

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