波兰加强了宪法法院周边的安保措施，七名法官仍留在大楼内

波兰宪法法庭大楼外，警方的警戒部队始终在值守。与此同时，当晚留在该机构的七名法官至今仍未离开大楼。

据记者援引法官安娜·科尔温-彼得罗夫斯卡的话称，“昨晚在宪法法院的所有法官至今仍留在那里”。总共涉及七名法官。

周六上午11:00前，安娜·科尔温-彼得罗夫斯卡发布了关于宪法法庭工作安排的指令。

该文件包含多项决定。特别是，科尔温-彼得罗夫斯卡撤销了此前颁布的授权，并建议法官们在宪法法庭大楼外开展工作。

此外，她暂停了宪法法庭工作人员的职务，但同时保留了他们的工资。

此前一天，即周五，宪法法庭官网发布公告，称法庭主席博格丹·斯韦奇科夫斯基及其副手巴托洛梅乌·索汉斯基已被免职。

与此同时，宪法法庭在社交媒体X上的页面发布了一份与此相反的声明。声明称，法庭网站已被劫持，而该机构主席博格丹·斯韦奇科夫斯基仍在履行其职责。

周五深夜，反对派代表在宪法法院外举行集会。抗议者中包括“法律与正义”党主席雅罗斯瓦夫·卡钦斯基。

示威者撞开了大门，试图闯入法院大楼。鉴于法院外持续发生的对峙，警方防暴部队仍在现场维持秩序。

Polsat News报道了这一消息。

波兰司法部长兼总检察长瓦尔德马·朱雷克表示，卡罗尔·纳沃茨基主席在强行闯入宪法法院时的行为令他感到担忧。他希望检察机关能采取相应措施。

美国驻波兰大使汤姆·罗斯将围绕波兰宪法法院发生的事件称为“史无前例的对峙”，并呼吁各方避免事态进一步升级。这位外交官强调，当前局势十分严峻，可能导致危险的后果。

波兰总统卡罗尔·纳沃茨基在围绕宪法法院的冲突加剧之际，表示国家内部安全面临威胁。他指责反对派破坏宪法秩序，并宣布将与议会各派代表举行紧急磋商。

10月30日约18:00，波兰宪法法院网站发布公告，宣布免去院长博格丹·斯维恩奇科夫斯基和副院长巴特洛梅乌·索汉斯基的职务。

据RMF24报道，波兰当地时间周五深夜至周六凌晨，在宪法法院大楼内，总统卡罗尔·纳沃茨基与议会选入该机构的成员之间爆发了激烈争执。 在公开的录音中，可以听到纳沃茨基对他们作为宪法法庭法官的身份提出质疑。

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